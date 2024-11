DISPARITION DU PRINCE JOHNSON AU LIBERIA : Ainsi donc, les seigneurs de guerre meurent aussi

C’est assurément une page de l’histoire du Libéria, qui se tourne. En effet, Prince Johnson, figure emblématique de la guerre civile des années 90, qui a causé des milliers de morts, est décédé le 28 novembre 2024, à l’âge de 72 ans. Ainsi donc, les seigneurs de guerre meurent aussi, est-on tenté de s’exclamer ! En effet, chef de guerre à l’époque, l’évocation de son seul nom inspirait la peur au Libéria au début des années 90 ; tant l’homme était réputé pour sa cruauté. Acteur majeur de la première guerre civile qui a éclaté dans le pays en 1989, ce soldat à la fois redoutable et redouté a commis les atrocités les plus innommables. Et l’image qui restera gravée dans la mémoire des Libériens qui ont connu les affres de cette guerre civile, est incontestablement cette séquence vidéo le montrant en train de siroter une bière pendant que ses sbires torturaient à mort le président Samuel Doe en 1990. Ce dernier sera, par la suite, exécuté et son cadavre exhibé dans les rues de Monrovia. Cette horreur qui portait la signature de Prince Johnson et de ses hommes, plongera le Libéria dans l’émoi et l’abîme. Puisque cet assassinat fut l’un des premiers épisodes sanglants qui allaient faire basculer le pays dans des guerres civiles qui, jusqu’en 2003, ont fait quelque 250 000 morts et ravagé l’économie libérienne.

Que retiendront les Libériens de Prince Johnson?

Le comble, c’est que l’enfant terrible de Tapeta qui n’a jamais exprimé de regrets sur son passé guerrier, n’a jamais été jugé pour ces crimes et ce, jusqu’à sa mort. Il a ainsi échappé à la Justice des Hommes, pour ainsi dire, malgré son passé sombre. Cela a été sans doute possible à cause de ce qu’était devenu l’homme. En effet, après avoir goûté à l’exil pendant plus d’une décennie à cause de ses différends avec son ancien allié, Charles Taylor, Prince Johnson était devenu une véritable figure politique influente dans son pays. Il a usé de ce pouvoir et s’est toujours dressé contre la création d’un tribunal ad hoc qui jugerait les crimes de la guerre civile. Finalement, que retiendront les Libériens de ce personnage controversé? Controversé, parce que l’homme n’a jamais fait l’unanimité autour de lui, dans son pays. En fait, en voulant faire oublier son passé sanglant, l’ancien chef de guerre a tenté de se réconcilier avec ses compatriotes et ce, avec plus ou moins de succès. En effet, de redoutable et impitoyable chef de guerre, l’homme, comme s’il voulait se racheter, s’était reconverti au christianisme et était même devenu un prédicteur très populaire. C’est sans doute grâce à cette popularité dont il jouissait qu’il est arrivé 3e à la présidentielle de 2011 et a réussi à se faire élire sénateur dans sa région d’origine. Ses nombreux appels de son vivant, en faveur de la paix dans le pays, réussiront-ils à panser les plaies des blessures qu’il a causées de par le passé? Rien n’est moins sûr.

Siaka CISSE