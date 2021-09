IL ETAIT TEMPS  

Suite à l’identification de foyers d’influenza aviaire (grippe aviaire) hautement pathogène au Togo, en Côte d’Ivoire et au Bénin, les autorités burkinabè, à travers le ministère des Ressources animales et halieutiques, ont pris le taureau par les cornes. En effet, elles ont annoncé la suspension de l’importation de la volaille en provenance des pays ci-dessus cités. Le moins que l’on puisse dire, c’est qu’il était temps quand on sait qu’il s’agit là d’un virus qui, à ce qu’on dit, peut passer de l’animal à l’homme. Il faut donc faire preuve de vigilance !