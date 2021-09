Un véhicule transportant des médicaments contrefaits d’un poids de plus de 60 tonnes, a été intercepté par les services des douanes et ce, suite à une alerte à eux donnée. Quand on sait que la commercialisation des médicaments de la rue, nuit à la santé des populations, on ne peut que saluer l’action de la douane qui a permis de mettre en déroute « des mercenaires » qui ne jurent que par le gain matériel. Il était vraiment temps !