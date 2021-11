Le Conseil des ministres, en sa séance ordinaire du 17 novembre dernier, a annoncé la réouverture des frontières terrestres et ferroviaires fermées depuis l’avènement du Covid-19 en mars 2020, soit plus d’un an et demi. Quand on sait les conséquences de cette fermeture sur la libre circulation des personnes et des biens, on ne peut que saluer cette réouverture annoncée des frontières tout en souhaitant qu’elle soit effective. Il était vraiment temps !