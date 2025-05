IL ETAIT TEMPS !

Dans le souci de parvenir à une gestion plus efficace et transparente des finances publiques et de renforcer la lutte contre la corruption dans notre pays, l’Autorité supérieure du contrôle d’Etat et la Lutte contre la corruption (ASCE-LC) et la Cour des comptes ont décidé de travailler désormais en tandem. Cette initiative, il faut le dire, traduit la volonté des deux structures de promouvoir la bonne gouvernance dans notre pays, et ce, à travers une collaboration étroite dans la détection et la sanction des fautes de gestion. Il était temps dans la mesure où certains, comme on le sait, ont tendance à disposer des deniers publics comme d’un legs familial.