INCULPATION D’ANCIENS MINISTRES DE MACKY SALL POUR CORRUPTION ET DETOURNEMENT : Volonté de moralisation de la vie publique ou vendetta politique?

Sale temps pour certains anciens ministres de Macky Sall qui sont dans le collimateur de la Justice sénégalaise. Trois d’entre eux ont été inculpés pour des faits de corruption et de détournement, par la Haute Cour de Justice, une juridiction spéciale habilitée à juger les présidents et membres du gouvernement pour des délits et crimes commis dans l’exercice de leurs fonctions. Il s’agit de l’ancien ministre de la Justice, Ismaïla Madior Fall, inculpé pour «tentative de corruption», et assigné à résidence sous bracelet électronique, de l’ancienne ministre des Mines, Aïssatou Sophie Gladima, inculpée et écrouée pour «détournement de fonds», et de l’ancienne ministre de la Femme, Salimata Diop, inculpée pour « complicité de détournement», mais placée en liberté provisoire après le versement d’une caution.

L’heure de la reddition des comptes a sonné pour les anciens dignitaires du régime de Macky Sall

La liste n’est pas exhaustive, puisque deux autres ministres ont été entendus par la Haute Cour de Justice, inculpés et placés en détention. Il s’agit de Mansour Faye, beau frère de Macky Sall et Moustapha Diop. En fait, les cinq ont vu leurs poursuites autorisées par l’Assemblée nationale, largement contrôlée par le parti au pouvoir qui a adopté, début mai, les résolutions de mise en accusation. L’heure de la reddition des comptes a donc sonné pour les anciens dignitaires du régime de Macky Sall. Le principe est à saluer en ce sens qu’il participe de la bonne gouvernance. Et même si, pour l’heure, il n’y a pas de poursuites formellement lancées contre les mis en cause, leur simple inculpation sonne déjà comme un signal fort dans la lutte contre la corruption au Sénégal. Un fléau que bon nombre de pays sur le continent, partagent en commun, avec de hauts responsables qui, lorsqu’ils arrivent aux affaires, cherchent à s’enrichir, se transformant ainsi en de véritables prédateurs des ressources publiques. Ce combat, le président Bassirou Diomaye Faye, élu en mars 2024, a promis, dès sa prise du pouvoir, de s’y engager avec détermination. C’est ainsi que sous son magistère, diverses enquêtes ont été diligentées contre des responsables de l’Administration de son prédécesseur. Volonté de moralisation de la vie publique ou vendetta politique? C’est la question que l’on se pose face à la détermination affichée du président Faye à poursuivre Macky Sall et les membres de son gouvernement. La question est d’autant plus fondée que Bassirou Diomaye Faye a parfois donné l’impression de vouloir, à tout prix, solder ses comptes avec l’ancien pouvoir qui lui a fait voir, avec son Premier ministre, Ousmane Sonko, des vertes et des pas mûres quand ils troublaient, tous les deux, son sommeil dans l’opposition. A preuve, le leader du PASTEF (Patriotes africains du Sénégal pour le travail, l’éthique et la fraternité) est le président au Sénégal qui a activé une juridiction exceptionnelle, la Haute Cour de Justice en l’occurrence, qui n’a été opérationnelle qu’à deux reprises dans toute l’histoire du pays depuis son indépendance, en 1963 et en 2005.

Diomaye Faye gagnerait à prêter une oreille attentive aux recommandations formulées au sujet de cette Haute Cour de Justice

C’est également lui qui envisage d’activer un vieil accord de transfert de détenus avec le Maroc, précisément au moment où l’ancien président, Macky Sall, s’est exilé au Royaume chérifien. C’est donc dire que le parti au pouvoir est en train de baliser le terrain pour que Macky Sall et son gouvernement rendent compte de leur gestion devant la Justice. C’est vrai que M. Sall, contrairement à bien de ses ministres, n’est pas encore inculpé devant la haute juridiction dont il a signé la loi organique, mais il reste tout de même sur la sellette. En effet, l’affaire des 7 milliards de francs CFA de dettes cachées, révélée par la Cour des comptes, puis confirmée par le Fonds monétaire international (FMI), reste pendante et plane sur sa tête comme une épée de Damoclès. Les plaintes de l’opposition dénonçant «une chasse aux sorcières» dans la série d’inculpations inédites des anciens ministres du président Macky Sall, sont, dans une certaine mesure, compréhensibles. Et les nombreuses voix qui s’élèvent au Sénégal pour demander que la Haute Cour de Justice soit réformée pour garantir un procès équitable à ses justiciables, sont d’autant fondées que cette institution n’est pas conforme aux normes internationales en matière de droits de l’Homme. En effet, en plus d’être un instrument hautement politique, cette Cour spéciale n’offre aucune possibilité de recours ni d’appel, à ses condamnés. Le président Diomaye Faye gagnerait donc à prêter une oreille attentive aux recommandations qui sont formulées au sujet de cette Haute Cour de Justice qu’il a remise sur pied en décembre 2024, quelques mois seulement après sa prise du pouvoir.

«Le Pays»