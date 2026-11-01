JEUX OLYMPIQUES DE LA JEUNESSE AU SENEGAL : Relever le défi de l’organisation

Le Stade Abdoulaye Wade de Diamniadio était riche en couleurs le 31 octobre dernier. En effet, dans cette cuvette qu’a eu lieu la cérémonie d’ouverture des Jeux olympiques de la jeunesse (JOJ) prévus pour se dérouler jusqu’au 13 novembre prochain. Plusieurs délégations venues des quatre coins du monde ont fait le déplacement du Sénégal qui, pour la première fois, abrite un évènement olympique d’envergure. Mieux, c’est la première fois qu’un tel rendez-vous sportif se joue en terre africaine. C’est dire si le Sénégal a tout intérêt à relever le défi de l’organisation. Il faut mettre les bouchées doubles pour que les JOJ 2026 soient un franc-succès. Car, il faut le dire, au-delà du Sénégal, c’est l’image de l’Afrique tout entière qui en déprendra. En la matière, le véritable pari à gagner est celui de la sécurité surtout dans ce contexte où l’Afrique de l’Ouest est frappée de plein fouet par une crise sécuritaire liée au terrorisme. Certes, le Sénégal, faut-il le rappeler, n’a jusque-là, pas enregistré d’attaques terroristes sur son sol. Mais comme on aime à le dire, en matière de sécurité, il n’y a pas de risque zéro. Il faut rester sur ses gardes et ce, afin de parer à toute éventualité. En tout cas, avec un événement d’envergure internationale qui mobilise tant d’athlètes, de volontaires et de spectateurs, il va sans dire que le Sénégal en récoltera, en retour, les dividendes, notamment sur le plan économique. A preuve, les secteurs comme l’hôtellerie et la restauration connaîtront une nette flambée de leurs recettes surtout par ces temps qui courent où la conjoncture mondiale se fait sentir. Cela dit, il reviendra aux athlètes et autres sportifs qui représentent leurs pays respectifs au pays de la Teranga, de se montrer à la hauteur des attentes de leurs compatriotes en travaillant à retourner au bercail, les bras chargés de médailles. Ils incarnent l’espoir de leurs peuples respectifs et ils ne doivent pas les décevoir.

Les uns et les autres font montre d’ego surdimensionnés

Quant à la classe politique sénégalaise, elle doit savoir faire montre de retenue et de responsabilité en observant une trêve sur les sujets qui fâchent et ce, afin d’éviter que le pays s’offre en spectacle durant les JOJ. Le linge sale, se lavant de préférence en famille, il faudra que les uns et les autres, durant cette période, gardent à l’esprit que seuls comptent les intérêts du Sénégal. Certes, on le sait, reporter un problème, comme on a coutume de le dire, n’est pas synonyme de la résoudre, mais dans le cas d’espèce, il aura l’avantage de sauver l’image de tout un pays présenté comme la vitrine de la démocratie dans la sous-région ouest-africaine. Et si d’aventure, la trêve était mise à profit pour aplanir les divergences de vues qui opposent le président Bassirou Diomaye Faye et le président de l’Assemblée nationale Ousmane Sonko, ce serait tant mieux pour le peuple sénégalais qui n’aspire qu’à un mieux-être. Mais les deux hommes sont-ils capables de ce sursaut patriotique ? Pas si sûr ; tant les uns et les autres font montre d’ego surdimensionné.

Boundi OUOBA