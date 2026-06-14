JUBILATIONS D’AFRICAINS SUITE A LA DEFAITE DES BAFANA BAFANA AU MONDIAL : L’Afrique du Sud paie le prix de sa xénophobie

Pour le premier match de la Coupe du monde 2026, le 11 juin dernier, opposant le Mexique à l’Afrique du Sud, de nombreux supporters de pays africains ont décidé de soutenir l’équipe mexicaine au lieu de la Nation arc-en-ciel. En cause : les épisodes xénophobes qui secouent le pays depuis plusieurs jours. En effet, à l’occasion du match d’ouverture du Mondial qui marquait son retour dans la grand-messe du football mondial après 15 ans d’absence, beaucoup de fans de foot africains ont déclaré sur les réseaux sociaux ne pas se ranger derrière les couleurs sud-africaines. Cette posture fait suite à des images de violences à l’encontre d’étrangers sur le sol sud-africain, depuis quelques jours, provoquant une vague d’indignation. Alors que d’ordinaire, les Africains soutiennent généralement les nations du continent lors des compétitions mondiales, ce soutien de nombreux fans de foot africains, à travers des tweets revendiquant leur solidarité au Mexique, met à mal l’image d’un pays qui devait être le symbole du melting-pot africain. Ce pays, on le sait, a tant souffert dans sa chair, des effets de l’apartheid, et s’en est sorti grâce à l’action conjuguée certes, de Sud-africains, mais aussi de ressortissants d’autres pays africains et du reste du monde.

Il est inacceptable que l’Afrique du Sud se rende coupable de tant d’ingratitudes et d’une telle barbarie

Il est donc incompréhensible qu’un peuple qui a bénéficié du soutien multiforme et multidimensionnel d’autres peuples aux heures sombres de son histoire, en vienne à se comporter de la sorte, à chasser de façon si violente les étrangers de son territoire. Certes, le foot n’a ni couleur ni pays. Mais qui mieux que le peuple sud-africain, qui a connu l’apartheid pendant 43 ans, qui sait ce que veut dire exclusion, violence contre des groupes d’hommes, pour plutôt être le chantre de la lutte contre le racisme, la xénophobie et toutes les formes de violation des droits humains ? Il est inacceptable que l’Afrique du Sud se rende coupable de tant d’ingratitudes et d’une telle barbarie. La victoire du Mexique sur l’Afrique du Sud, 2 buts à 0, qui a ravi une partie des passionnés du ballon rond sur le continent africain, doit interpeller le président sud-africain et les Sud-Africains inhospitaliers, sur la nécessité de prendre à bras-le-corps, la question du phénomène des violences xénophobes qui n’honorent pas la figure rassembleuse de Nelson Mandela. En tout cas, l’Afrique du Sud paie le prix de sa xénophobie. Et si le pays de Cyril Ramaphosa, tient à restaurer son image auprès des autres pays du continent africain, il devra impérativement mettre fin aux violences en cours contre les ressortissants étrangers. Dans le cas contraire, il risque de voir tout le continent soutenir la République tchèque et la Corée du Sud, lors de leurs prochains matchs, les 18 et 25 juin prochains.

ST