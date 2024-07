LA CITE SANS VERTU

De plus en plus, on les rencontre aussi bien dans les villes que dans les campagnes. Il s’agit de ces marchands d’illusions qui, pour mieux appâter leurs victimes, leur promettent des « bedous ou portefeuilles magiques ». En réalité, il ne s’agit ni plus ni moins que des escrocs déguisés. Malheureusement, la recherche effrénée de l’argent fait que certains mordent à l’hameçon avant de se rendre compte qu’ils se sont laissé prendre au piège. Voyez-vous ? Il suffit parfois de savoir faire montre de jugeote pour découvrir le manège. Car, ces gens qui prétendent guérir les autres de la pauvreté, sont généralement mal chaussés et mal habillés quand ils dorment pas le ventre vide. Comme le dit un proverbe bien connu de notre terroir, si le crapaud a le remède de la gale, qu’il veuille bien se soigner d’abord avant de voler au secours des autres.