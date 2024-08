LA CITE SANS VERTU

Des enseignants qui abusent sexuellement de leurs élèves ! La pratique est courante si bien qu’elle joue négativement sur la carrière de bien des filles ; certaines étant à peine sorties de l’adolescence. Certes, certains enseignants indélicats, on s’en souvient, ont été jugés et condamnés pour la cause. Mais manifestement, il y en a qui en font toujours à leur tête, convaincus que cela n’arrive qu’aux autres. Ce fut le cas de cet enseignant qui, pas plus tard que la semaine dernière, a écopé d’une lourde peine pour avoir abusé sexuellement de son élève, qui plus est, est une mineure. Voyez-vous ? L’enseignant, présenté comme un modèle pour ses élèves, se doit de travailler à éviter certaines dérives qui finissent par jeter l’opprobre sur toute la corporation.

Cicéron

A lundi prochain !