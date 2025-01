LA CITE SANS VERTU

Un agent de santé qui abuse sexuellement de l’accompagnante d’un patient. C’est le reproche qui est fait à un travailleur du Centre hospitalier universitaire Yalgado Ouédraogo (CHU-YO). Pour le moment, la responsabilité de mis en cause n’est pas encore établie ; l’enquête étant en cours. Mais si les faits sont avérés, c’est que l’agent en question se sera rendu coupable d’un acte hautement répréhensible. Surtout qu’il se susurre qu’il a dopé sa victime pour pouvoir assouvir sa libido. Franchement, la morale n’agonise plus dans notre pays ; elle y est morte et ses funérailles célébrées. Tant et si bien que le vice semble avoir pris le pas sur la vertu, le mal sur le bien et l’indécent sur le décent. C’est tout simplement déplorable !

Cicéron

A lundi Prochain !

Photo utilisée pour illustration