LA CITE SANS VERTU

Peut-on se réjouir du malheur d’autrui ? Telle est la question que l’on ne peut s’empêcher de se poser et ce, au regard du comportement de certains compatriotes qui, dès qu’ils voient un des leurs dans de beaux draps, s’en délectent. Pour quelle raison ? On ne saurait y répondre. Toujours est-il que certains ont pris du plaisir à se moquer des autres et se sont, contre toute attente, retrouvés eux-mêmes, plus tard, dans le pétrin. Comme quoi, ça n’arrive pas qu’aux autres. Voyez-vous ? Si on ne peut pas s’apitoyer sur le sort de l’autre, il faut se garder de tenir des propos sarcastiques et nauséeux contre toute personne dans le malheur. Car la vie est comme une roue qui tourne. Si fait que personne ne sait de quoi sera fait demain !

Cicéron

A lundi prochain !