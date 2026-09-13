LA CITE SANS VERTU
Un employé de commerce a été interpellé par la Brigade centrale de lutte contre la cybercriminalité (BCLCC) pour des faits présumés de proxénétisme, d’usurpation d’identité et d’escroquerie via WhatsApp. Plutôt que de se limiter à son commerce, ce jeune homme de 28 ans a préféré la voie de la facilité en se livrant à des pratiques répréhensibles. C’est dire si la morale n’est plus la chose la mieux partagée au Burkina. Vivement que ce jeune homme soit châtié à la hauteur de son forfait afin de dissuader tous les apprentis proxénètes et autres escrocs.
Cicéron
A lundi prochain