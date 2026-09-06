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LA CITE SANS VERTU


Un étudiant, qui exerçait parallèlement le métier de démarcheur, s’est fait alpaguer parce qu’il s’adonnait à la contrefaçon de cartes grises à l’aide de l’Intelligence artificielle        (IA), abusant ainsi de la confiance de bien de ses clients. Plutôt que de se concentrer sur ses études en vue de garantir son avenir, cet étudiant pensait pouvoir se  tirer d’affaires en empruntant la courte échelle, oubliant que la malhonnêteté est un vilain défaut dont l’auteur finit toujours par en récolter les conséquences. En tout cas, on espère que son exemple servira de leçon à tous les autres apprentis sorciers qui refusent d’accepter que le succès vient au bout de l’effort ; toute chose qui requiert patience et endurance.

 

Cicéron

 

A lundi prochain !


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