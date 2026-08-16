LA CITE SANS VERTU
Malgré l’interdiction de semer en hauteur en ville, il s’en est trouvé des individus qui ont semé du mil dans certaines cours de la capitale. Toute chose qui expose le voisinage à des risques de maladies comme le paludisme à cause des moustiques qui s’y reproduisent, mais aussi à l’insécurité urbaine, car ces cultures en hauteur constituent, à n’en point douter, des repaires de voleurs et autres délinquants. C’est dire si certaines personnes n’en font qu’à leur tête. Toute chose qu’il faut déplorer.
Cicéron
A lundi prochain