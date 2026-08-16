SEJOUR DE LEADERS DE MEDIAS BURKINABE A CHANGSHA : Découvrir la Chine dans sa diversité

En séjour à Pékin dans le cadre d’un séminaire de formation co-organisé par la Coopération économique et technique internationale de radiodiffusion et télévision de Chine, des responsables de médias burkinabè, aux côtés de leurs confrères ivoiriens, centrafricains, camerounais, comoriens, mauritaniens et mauriciens, ont eu l’occasion de visiter plusieurs sites à Changsha, du nom de cette ville située dans le Sud de Beijing dans la province du Hunan, où vivent près de 10 millions d’âmes. C’était les 11 et 12 août 2026.

A travers des conférences et des visites guidées, des leaders de médias burkinabè et leurs confrères, découvrent la Chine dans sa diversité culturelle et dans sa richesse technologique. En effet, tour à tour, ils ont visité plusieurs sites à Changsha. Le premier est le Changsha Daze Lake International Talent Community présenté comme un hub technologique où les jeunes expriment leurs talents et savoir-faire dans plusieurs domaines dont le commerce, l’agriculture et les relations internationales. Là, les Hommes de médias ont pu visiter les équipements de pointe et découvrir le fonctionnement dudit centre qui, faut-il le relever, est un véritable joyau architectural et majestueux qui offre une vue panoramique sur le Lac Xiang Jiang sur lequel on aperçoit au loin, l’Ile de la Lune. A la suite du Changsha Daze Lake International Talent Community, le cap a été mis sur le C-K’INGDOM GROUP. Entreprise privée créée en 1997, C-K’INGDOM GROUP intervient dans la manufacture et la transformation. Ses produits que sont le cuivre et les câbles électriques sont distribués dans une quarantaine de pays à travers le monde. A C-K’INGDOM GROUP, travaillent des jeunes Africains venus de l’Ouganda et du Kenya, dont le travail semble très apprécié des premiers responsables.Changsha présentée comme une ville culturelle, les journalistes ont eu l’occasion de visiter, l’un après l’autre, deux musées. Le premier est le Changsha Tongguan Kiln Museum -entendez le Musée de la céramique où sont conservés des trésors datant de plusieurs siècles. La céramique chinoise étant exportée vers les quatre coins du monde; elle a été la courroie de transmission de la culture chinoise à travers la planète.L’écriture occupant une place importante dans la transmission du savoir et la valorisation de la culture, la Chine y accorde une place de choix. En témoigne la mise en place du Character Art Museum, c’est-à-dire le Musée du caractère chinois où se sont rendus les Hommes de médias. Transmise de génération en génération, le caractère chinois a connu de profondes mutations si bien qu’autrefois, ce qui se lisait de la gauche vers la droite, se lit désormais, à l’instar des écritures occidentales, de la droite vers la gauche.

Boundi OUOBA

(Depuis Changsha en Chine)



