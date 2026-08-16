XIANGTAN EN CHINE : A la découverte de l’histoire de Mao Zedong

En Chine où ils séjournent depuis une semaine, les responsables de médias burkinabè ont quitté, le 13 août dernier, Changsha pour Xiangtan, toujours dans la province du Hunan.Vaste de 245 000 km2 avec une population estimée à 120 000 habitants, Xiangtan est la ville qui a vu naître Mao Zedong. Les Hommes de medias ont donc eu l’occasion de visiter la résidence de l’ancien empereur qui a marqué l’histoire sociopolitique de la Chine.

Il est 9h passées de quelques minutes lorsque la délégation de journalistes burkinabè arrive à Shaoschan Chong. Le site grouille du monde, notamment de touristes chinois venus des quatre coins du pays pour connaître un pan de l’histoire de celui qui a contribué à faire de la Chine ce qu’elle est aujourd’hui. Un peu plus loin se dresse fièrement un monument. Très curieux, on s’y approche. On remarque que la plupart des touristes se prosternent devant la statue. Ils rendent hommage à Mao Zedong pour ce qu’il a fait pour la Chine. La statue en bronze de l’ancien empereur est haute de 6m, nous apprend notre guide qui précise que ce chiffre n’a pas été choisi au hasard. Il renvoie aux six membres de la famille de Mao qui ont accepté de se sacrifier pour la Révolution chinoise. La stèle en question a été inaugurée en 1993, c’est-à-dire à l’occasion du cinquantième anniversaire de la mort de l’empereur. Ce jour-là , nous dit-on, il s’était produit deux événements majeurs dont le plus marquant a été le scintillement, de façon coconmitante du soleil et de la lune. Après ce bref rappel historique, nous voilà au pied de l’ancienne résidence de Mao Zedong. Il s’agit d’une vieille bâtisse qui résiste au temps, adossée à une colline. En face, on voit à la fois un étang et une piscine où, dit-on, l’empereur, alors enfant, apprenait à nager. Juste à proximité de ces deux points d’eau, est située la résidence de la garde impériale.

Boundi OUOBA

(Depuis Changsha en Chine)



