MEDIAS ET DEVELOPPEMENT: Des responsables de médias burkinabè à l’école chinoise

En séjour à Pékin en Chine, des responsables de médias burkinabè, une vingtaine, prennent part à un séminaire de formation co-organisé par la Coopération économique et technique internationale de radiodiffusion et télévision de Chine. La cérémonie d’ouverture dudit événement est intervenue le 8 août 2026 dans la salle de conférences Huangbe Jingdu, Tiantongyan, à Pékin, et ce, dans une ambiance empreinte de confraternité.

Depuis la reprise de la coopération entre le Burkina Faso et la République populaire de Chine, l’axe Ouaga-Pékin ne désemplit pas. En effet, quand ce ne sont pas des experts chinois qui se succèdent dans la capitale du pays des Hommes intègres, ce sont des partenaires burkinabè qui défilent à Pékin, traduisant ainsi l’excellence des relations entre les deux pays. C’est dans ce contexte d’ailleurs que se situe le séminaire de formation co-organisé par la Coopération économique et technique internationale de radiodiffusion et télévision de Chine au profit d’une vingtaine de responsables de médias burkinabè.L’objectif, ici recherché, est de renforcer la coopération bilatérale à travers un partage d’expériences entre les médias chinois et burkinabè et cela, afin d’écrire un nouveau chapitre dans les échanges sino- burkinabè. Car, comme le dit un proverbe chinois,” ceux qui partagent la même vision, ne sont jamais séparés par les montagnes et les océans”. Aussi, la vague numérique étant en train de transformer le monde et l’Intelligence artificielle (IA) s’invitant de plus en plus dans les productions médiatiques, une mue s’impose aux médias classiques ou traditionnels. Toute chose que n’a pas manqué de relever le Sous-Directeur général du Département de la Coopération internationale de NRTA (Administration nationale de la Radio et de la Télévision). Ce dernier espère que ce séminaire de formation permettra in fine, aux journalistes burkinabè, de s’imprégner des politiques et des orientations des médias chinois afin de mieux connaître la Chine dans son authenticité, dans sa diversité et dans sa diversité. Le Directeur général adjoint de China Broadcasting International Economic and Technical Cooperation (CBIC) a embouché la même trompette en invitant les participants burkinabè et encadreurs du séminaire à un apprentissage, partage d’expériences et visites terrains en vue du renforcement de l’amitié et de la coopération entre la Chine et le Burkina Faso.

Boundi OUOBA

(Depuis Beijing)

La Chine en quelques mots

Avec une superficie de 9,6 millions de km2, la Chine est, sur le plan démographique, la deuxième puissance après l’Inde. Son modèle de développement repose sur la modernisation qui, elle-même, se fonde sur quatre piliers que sont l’industrie, l’agriculture, la défense et la science et technologie. La pauvreté a été combattue en Chine, dès lors que, estiment les autorités, tous les habitants arrivent non seulement à manger à leur faim, mais aussi à s’habiller dignement et cela, sans oublier les autres secteurs sociaux de base que sont l’éducation, la santé, la sécurité et le logement. Toutefois, la Chine ne se considère pas comme un pays développé, mais un pays en voie de développement.