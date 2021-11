LA SEMAINE DE RAOGO  

COUP DE CŒUR

Crise sécuritaire au Burkina : Hommage aux FDS !

En dépit des pertes en vies humaines enregistrées dans leurs rangs, les Forces de défense et de sécurité (FDS) n’ont de cesse de tenir la dragée haute aux terroristes qui tentent de mettre notre pays sous coupe réglée. Quand on sait que les terroristes, faisant dans la lâcheté, usent de méthodes perfides sur le terrain, on ne peut que rendre hommage aux FDS qui, coup sur coup, parviennent à leur porter l’estocade. A preuve, 90 terroristes ont été neutralisés le 16 novembre dernier à Toéni dans la Boucle du Mouhoun. Certes, le combat est rude mais à force de persévérer, la peur finira pas changer de camp. Ce n’est qu’une question de temps !

COUP DE GUEULE :

Corruption au Burkina : le bonnet d’âne revient à la Police municipale

Le rapport du Réseau national de lutte anti-corruption (REN/LAC) sur l’état de la corruption, a été rendu public en fin de semaine dernière. C’est la Police municipale qui est en tête de peloton, comme c’est le cas depuis quelques années. Ce rang, faut-il le rappeler, n’honore pas le corps dont les premiers responsables se doivent de mettre les bouchées doubles pour inverser la tendance. Le combat sera certes difficile, mais pas impossible puisqu’il y va, ici, de l’image de toute la corporation. Il en va de même pour toutes les autres couches professionnelles épinglées.