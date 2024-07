LA SEMAINE DE RAOGO

Coup de cœur

Mise en place du Haut-conseil de la chefferie coutumière et traditionnelle bissa : un bel exemple à suivre

Afin de mieux s’organiser et de participer à la vie de la Nation, des chefs de cantons et de villages bissa ont mis en place le Haut-conseil de la chefferie coutumière et traditionnelle. Ce Haut-conseil aura pour objectif, entre autres, de promouvoir la culture bissa afin qu’elle soit au service du développement, de la cohésion sociale et de la paix. Pour un bel exemple d’organisation, c’en est un. Surtout quand on sait que sous d’autres cieux, la chefferie coutumière et traditionnelle donne lieu à des divisions criardes et criantes qui affectent parfois le vivre-ensemble. Bravo à la communauté bissa !

COUP DE GUEULE

La délinquance : un chemin sans issue

Des délinquants spécialisés dans l’escroquerie, le faux- monnayage et le blanchiment de capitaux. Voyez-vous ? Plutôt que de travailler pour gagner dignement leur vie, il s’en trouve des gens qui pensent pourvoir se tirer d’affaires autrement. Si fait qu’ils préfèrent mettre leur intelligence au service du mal. Heureusement que les fins limiers sont là pour leur rappeler que le chemin qu’ils ont emprunté, est sans issue. Cela dit, on ose espérer que les uns et les autres sauront tirer leçon des errements des autres au risque de se faire alpaguer.