LA SEMAINE DE RAOGO

COUP DE CŒUR

Interdiction de vente d’alcool non homologué à Gourcy : une mesure qui mérite d’être étendue

Réunis en session extraordinaire, le 1er août dernier, les membres de la Délégation spéciale de Gourcy ont voté à l’unanimité, l’interdiction de la production, la vente et la consommation d’alcool non homologué sur toute l’étendue du territoire communal. Quand on sait que la consommation de l’alcool non homologué est à l’origine de la baisse de la productivité et de nombreux décès dans la commune, on ne peut que saluer cette mesure qui mérite d’être étendue à d’autres localités et ce, au regard surtout du contexte qui est le nôtre.

COUP DE GUEULE

Situation nationale : haro sur les promoteurs de la haine et de la division !

Alors que notre pays est attaqué de toutes parts et qu’il est même menacé dans son existence, il s’en trouve des gens qui, plutôt que de prôner l’union de toutes les intelligences, donnent l’impression de promouvoir la haine et la division à travers leurs discours. Toute chose qu’il faut condamner avec la dernière énergie tout en rappelant à ces individus que nous avons le devoir, devant l’histoire, de léguer un Burkina de paix aux générations futures tout comme nous l’ont légué nos aïeux. En tout cas, notre pays sera ce que nous voulons qu’il soit. Nous pouvons en faire un enfer sur terre tout comme nous pouvons en faire un havre paradisiaque où main dans la main, nous marcherons vers « l’horizon du bonheur ».