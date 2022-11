LA SEMAINE DE RAOGO

COUP DE CŒUR

Saisie de faux médicaments : bravo aux services de contrôle

Les services de contrôle, en l’occurrence la Police nationale et la Douane, ont procédé à la saisie de plus de 74 tonnes de faux médicaments. Lesdits produits contrefaits et dangereux ont été incinérés, la semaine dernière, au Centre de traitement et de valorisation des déchets de la ville de Ouagadougou. Quand on sait que ces produits prohibés, en plus d’être nuisibles à la santé humaine, pourraient se retrouver entre les mains de personnes de moralité douteuse qui en useraient à des fins criminelles, on ne peut que dire bravo aux services de contrôle pour cette œuvre de salubrité publique.

COUP DE GUEULE

Agression d’agents au CHU Tengandogo : « Il faut quitter dans ça ! »

Quatre agents de santé ont été grièvement agressés à l’arme blanche par un accompagnateur d’un malade au Centre hospitalier universitaire (CHU) de Tengandogo en fin de semaine dernière. Pour un acte hautement condamnable, c’en est un. Car, rien ne peut justifier l’attitude de l’agresseur qui aurait pu recourir à des voies légales pour se faire entendre. Certes, on comprend la douleur qui accompagne la perte d’un proche, mais si cela est le fruit d’une négligence ou d’une erreur médicale, le meilleur moyen est de recourir à la Justice.