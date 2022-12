LA SEMAINE DE RAOGO

COUP DE CŒUR

Enrôlement de VDP : bravo à tous les patriotes !

Suite à l’avis de recrutement de Volontaires pour la défense de la patrie (VDP), lancé par les autorités de la Transition, des patriotes se sont fortement mobilisés. Si fait que sur les besoins estimés à 50 000 VDP, l’on a enregistré plus de 90 000 volontaires. Preuve, s’il en est, que les uns et les autres ont compris que la lutte contre le terrorisme n’est plus une simple affaire des Forces de défense et de sécurité (FDS). En attendant que suivent les résultats sur le terrain, nous disons bravo à tous ceux qui ont fait preuve de patriotisme en se faisant enrôler.

COUP DE GUEULE

Drame de Boulsa : éviter de fragiliser les liens entre civils et FDS

Un policier a froidement abattu un soudeur, le 24 novembre dernier, à Boulsa dans le Namentenga. Pour l’heure, les circonstances de ce drame ne sont pas encore élucidées. Mais, il ressort que tout serait parti d’une banale affaire de fesses. Cet incident très malheureux qui intervient dans un contexte sécuritaire très délétère, n’est pas de nature à favoriser le renforcement des liens entre civils et Forces de défense et de sécurité (FDS) que l’on sait pourtant nécessaires pour faire face à l’ennemi commun. En tout cas, en attendant les résultats de l’enquête en cours, il y a lieu d’appeler les uns et les autres à travailler à maîtriser leurs émotions.