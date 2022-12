LA SEMAINE DE RAOGO

COUP DE CŒUR

Libération de Solenzo : bravo aux FDS !

Les Forces de défense et de sécurité (FDS) ont conduit une opération de sécurisation de Solenzo sous contrôle des groupes armés terroristes. Le moins que l’on puisse dire, c’est que l’opération a été un succès puisque de ce qu’il nous revient, la ville de Solenzo a été libérée. Plusieurs terroristes ont été neutralisés et leurs bases complètement détruites. Pour une œuvre de salubrité publique, c’en est une.

COUP DE GUEULE

Vente de bouteilles de gaz : non à l’escroquerie !

Depuis quelque temps, on ne sait plus combien coûte exactement la bouteille de gaz au Burkina. En effet, les prix varient d’un point de vente à un autre. Et très rarement, est respecté le prix règlementaire surtout en cette période froide où le gaz est une denrée très prisée. N’y a-t-il pas lieu de travailler à mettre de l’ordre dans ce secteur où l’escroquerie prend de plus en plus de l’ampleur ? Cela est d’autant plus nécessaire que le gaz est subventionné dans notre pays. On ne peut donc pas permettre à des filous de faire des deals sur le dos de l’Etat. Il faut siffler la fin de … la pagaille !