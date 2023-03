LA SEMAINE DE RAOGO

COUP DE CŒUR

Ravitaillement de Bourzanga : bravo aux FDS !

Sous blocus pendant plusieurs mois si fait qu’elle était confrontée à une grave crise humanitaire, la ville de Bourzanga dans la province du Bam, a été ravitaillée par voie terrestre, le 12 mars dernier. En effet, près de 300 camions chargés de vivres y sont arrivés et cela, avec l’aide des Forces de défense et de sécurité (FDS) qui n’ont ménagé aucun effort pour libérer la voie. C’est le lieu de leur rendre hommage pour le courage et la détermination dont elles ont fait montre pour que ce ravitaillement par voie terrestre, soit rendu possible. C’est la preuve, s’il en est, que l’ennemi n’est pas invincible !

COUP DE GUEULE

Bâclage des travaux publics : c’est le sens de l’Etat qui manque !

Bien des entreprises intervenant dans les travaux publics, ne respectent pas les cahiers de charges. Si fait qu’elles passent leur temps à réaliser des ouvrages de moindre qualité, qui, souvent, cèdent avant même d’être réceptionnés. En l’absence de sanctions, la pratique ne fait que prendre de l’ampleur et cela, à cause de la collusion qui existe entre les dirigeants et le monde des affaires. En fait, c’est le sens de l’Etat qui manque si bien que les uns et les autres préfèrent défendre leurs propres intérêts. C’est tout simplement déplorable !