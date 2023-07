LA SEMAINE DE RAOGO

COUP DE CŒUR

Accueil de réfugiés burkinabè : merci au président Alassane Dramane Ouattara !

Fuyant la crise sécuritaire liée au terrorisme qui sévit dans leur pays, nombreux sont les Burkinabè qui se sont retrouvés en Côte d’Ivoire. Et le moins que l’on puisse dire, c’est qu’ils ont été très bien accueillis. Car, des sites d’hébergement ont été construits à leur profit par le gouvernement ivoirien, en collaboration avec le Haut commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR). Comment ne pas féliciter le président ivoirien, Alassane Dramane Ouattara (ADO), pour avoir offert le gîte et le couvert à nos compatriotes quand on sait qu’ils font l’objet d’expulsion dans d’autres pays voisins ?

COUP DE GUEULE

Acrobaties sur les voies publiques : haro sur les promoteurs de la mort !

Très souvent, on voit des jeunes, à l’aide de leurs bolides et manifestement dopés, qui s’adonnent à des acrobaties sur des voies publiques, mettant ainsi en péril leur vie et celle des autres usagers. Ces scènes effroyables sont très fréquentes dans les grandes villes du Burkina. Tant et si bien que l’on ne sait pas souvent à quel acrobate se vouer. Voyez-vous ? On ne peut pas laisser faire ces promoteurs de la mort qui, comme dirait l’autre, pensent que le Burkina Faso est leur propriété privée. Cela dit, il faut que cessent de telles pratiques qui frisent l’insouciance et l’inconscience.