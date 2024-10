LA SEMAINE DE RAOGO

Coup de cœur : chapeau bas aux enseignants des Cascades !

Les enseignants des Cascades ont mobilisé plus de 2 millions de F CFA comme contribution à l’effort de paix. Quand on sait que la mobilisation des fonds dans ce contexte de morosité économique, constitue un grand défi, on ne peut que dire bravo aux enseignants de la région des Cascades. L’acte est d’autant plus à saluer qu’il vient des éducateurs qui mènent une mission dans des conditions difficiles à cause de l’insécurité liée au terrorisme. En attendant que d’autres fonctionnaires leur emboîtent le pas, on peut dire chapeau bas aux enseignants des Cascades.

Coup de gueule : haro sur les arnaqueurs !

Une femme de la capitale a été victime d’une arnaque aux épices la semaine dernière. En effet, un individu a réussi à arnaquer une Ouagalaise en lui soutirant la somme de 300 000 F CFA contre des épices qu’elle n’a jamais obtenues. Voyez-vous ? Au lieu de se nourrir à la sueur de leur front, certains individus ont opté pour la facilité en se livrant à l’arnaque d’honnêtes citoyens. Vivement donc que ces individus soient identifiés et châtiés à la hauteur de leur forfait. En attendant, haro sur les arnaqueurs !