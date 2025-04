SEMAINE DE POKO : Sept aliments à privilégier pour avoir de beaux cheveux

Pour des cheveux en bonne santé, qui pourront pousser en étant forts et denses, il faut certes miser sur une bonne routine capillaire, mais cela part surtout de l’intérieur. Comme pour la peau, votre hygiène de vie aura toute son importance. Et les cheveux puisent notamment leur force dans notre alimentation (on a notamment vu que certains légumes permettraient de retarder l’apparition des cheveux blancs). Mais alors, quels sont les aliments à privilégier si l’on souhaite arborer une chevelure de rêve ? Voici sept aliments à inclure dans votre alimentation pour booster la beauté de vos cheveux.

Les œufs

Riches en protéines et en biotine (vitamine B7), les œufs sont un excellent choix pour favoriser la croissance des cheveux et prévenir leur chute. La biotine est essentielle pour la production de kératine, la protéine qui compose les cheveux.

Les noix et les graines

Les noix et les graines, comme les amandes, les noix de cajou et les graines de lin, sont riches en acides gras essentiels en protéines et en vitamines E. Ces nutriments nourrissent le cuir chevelu et renforcent la tige capillaire, prévenant ainsi les cheveux secs et cassants.

Les légumes verts à feuilles

Les épinards, le chou frisé et la laitue romaine sont des sources exceptionnelles de vitamines A, C, de fer et de folates. De ce fait, ils favorisent la circulation sanguine et apportent les nutriments nécessaires aux follicules pileux.

Les fruits rouges

Les fraises, les framboises et les myrtilles sont riches en vitamine C, un antioxydant puissant qui protège les cheveux des dommages causés par les radicaux libres. De plus, leur teneur en silicium aide à renforcer les cheveux.

Le saumon

Le saumon est une excellente source d’acides gras oméga-3, qui hydratent le cuir chevelu et préviennent la sécheresse des cheveux. Ces acides gras contribuent également à la production de sébum; l’huile naturelle qui nourrit les cheveux.

Les avocats

Les avocats sont riches en acides gras insaturés, en vitamines E et en biotine, qui favorisent la croissance des cheveux et leur apportent brillance et douceur. Les graisses monoinsaturées présentes dans l’avocat, hydratent les cheveux en pénétrant dans la cuticule des cheveux.

Les légumineuses

Les lentilles, les pois chiches et les haricots font partie des aliments aidant à avoir de beaux cheveux. Ce sont des sources végétales de protéines, de fer et de zinc, des nutriments essentiels pour la santé des cheveux et la prévention de leur chute. N’oubliez pas que cette bonne alimentation peut aussi s’accompagner de soins pour les cheveux.

Source : Gouiran-beauté

Rassemblé par Colette DRABO