TOURNEE AFRICAINE DU CONSEILLER AFRIQUE DE WASHINGTON : Ainsi donc, Trump convoite les « terres rares » des « pays de merde »

Aide à la sécurité contre contrat minier. Tel est le partenariat en discussions depuis plusieurs semaines, entre Washington et Kinshasa qui ne sait plus où donner de la tête en raison de la crise sécuritaire dans l’Est du pays. Une région où les rebelles du M23 règnent en maîtres incontestés et contrôlent plusieurs zones minières stratégiques dans les provinces du Nord-Kivu et du Sud-Kivu. Une situation qui renforce la mainmise desdits rebelles sur des ressources minières clés du pays au moment où de Nairobi à Doha, en passant, entre autres, par Luanda et Addis-Abeba, les initiatives de paix tardent à produire les effets escomptés de la désescalade pour aller à la paix. C’est dans ce contexte que le nouveau conseiller de la Maison Blanche pour l’Afrique, Massad Boulos, puisque c’est de lui qu’il s’agit, a entamé une tournée africaine débutée le 2 avril dernier en République démocratique du Congo (RDC). Et qui le mènera ensuite au Rwanda, au Kenya et en Ouganda.

On espère que le pouvoir ne sera pas obligé de brader les ressources du pays pour sous-traiter sa sécurité

Trois pays impliqués, à des degrés divers, dans la crise au pays de Félix Tshisékédi à qui revient l’honneur de donner l’eau de bienvenue aux missi dominici de la Maison Blanche, pour le premier déplacement de ce dernier sur le continent noir. Au menu des échanges : l’inévitable question de la guerre que le locataire du palais de la Nation a abordée avec son hôte du jour accompagné, pour la circonstance, d’une diplomate de haut rang en la personne de Corina Sanders, sous-secrétaire d’Etat américaine. C’est dire l’intérêt que les Etats-Unis portent à ce conflit en RDC dans lequel ils ont déjà pris des sanctions contre des responsables rwandais accusés de jouer un mauvais rôle dans la crise, ainsi que des dirigeants de l’Alliance fleuve Congo (AFC)/M23. Mais au-delà de la diplomatie, cela est loin d’être anodin. Car, l’autre objectif de cette visite du Monsieur Afrique de la Maison Blanche, est de « promouvoir les investissements du secteur privé américain dans la région ». C’est de bonne guerre. Du reste, Washington ne cache pas sa volonté d’apporter son aide dans la sécurisation de cette partie de la RDC contre une facilité d’accès aux minerais rares qui font toute la richesse de ce vaste pays d’Afrique centrale. Un scénario qui n’est pas sans rappeler celui de l’Ukraine où le président américain, Donald Trump, a clairement conditionné son soutien à Volodymyr Zelinski en contrepartie d’un accord sur l’exploitation future de ses richesses minières. Ainsi donc, Donald Trump convoite aussi les « terres rares » des « pays de merde », pourrait-on s’exclamer ! On est d’autant plus porté à le croire qu’au-delà de la RDC, l’Administration Trump semble montrer de l’intérêt pour le projet du « Corridor de Lobito » porté par son prédécesseur, et qui prévoit la construction d’une ligne ferroviaire depuis l’Est de la Zambie jusqu’au port angolais de Lobito en passant par la RDC, pour non seulement renforcer la connectivité régionale, mais aussi faciliter l’exportation des ressources minières et autres marchandises.

On attend de voir si cette offre des Etats-Unis, sera la solution à la crise dans l’Est de la RDC

C’est dire si au niveau de Washington, tout est déjà pensé et ficelé. Mais au niveau de Kinshasa qui est sous la pression des rebelles du M23, on espère que le pouvoir ne sera pas obligé de brader les ressources du pays pour sous-traiter sa sécurité. Toujours est-il qu’en cas d’entente, on espère que Washington ne se taillera pas un accord léonin comme du temps de la colonisation où les Africains se sont retrouvés avec la portion congrue du gâteau quand ils n’assistaient pas, impuissants, au pillage de leurs ressources naturelles. En tout état de cause, on attend de voir si les fruits de la tournée africaine de Massad Boulos tiendront la promesse des fleurs et permettront de « faire avancer les efforts en vue d’une paix durable » dans l’Est de la RDC. Car, une chose est de signer des accords pour faciliter l’exploitation des ressources minières, une autre est que les populations congolaises qui souffrent le martyre d’une guerre qu’elles n’ont pas demandée et dont elles payent le plus lourd tribut, retrouvent la paix. Cela est d’autant plus important qu’au-delà de la crise humanitaire engendrée par la guerre, le pays est aujourd’hui à la croisée des chemins. Avec deux camps qui se regardent en chiens de faïence et des rebelles qui tiennent à peser dans le jeu politique. Et puisque Washington veut conditionner son aide à Kinshasa, il faut craindre que des prédateurs tapis dans l’ombre soient en embuscade derrière les rebelles qui contrôlent déjà des régions riches en ressources minières. C’est dire toute la complexité de la situation. Et l’on attend de voir si cette offre des Etats-Unis sera la solution à la crise dans l’Est de la RDC.

« Le Pays »