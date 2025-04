SAGES DE L’UA A JUBA : Réussiront-ils à réconcilier Salva Kiir et Riek Machar ?

Après huit ans d’accalmie, la guerre n’est pas loin de reprendre au Soudan du Sud où la tension reste vive entre le président Salva Kiir et son premier vice-président et rival historique, Riek Machar. En tout cas, le pays connaît, ces derniers temps, une résurgence de la violence qui fait craindre le pire dans plusieurs régions, comme c’est le cas dans l’Etat du Haut-Nil où de nouveaux affrontements ont été signalés. On parle aussi d’arrestations de plusieurs personnalités politiques proches de Riek Machar lui même placé en résidence surveillée ; toute chose qui en dit long sur la détérioration du climat sociopolitique. Au point que les Etats-Unis ont décidé, le 8 mars dernier, de retirer leurs personnels non essentiels du pays. Face à cette escalade, l’Union africaine (UA) a dépêché à Juba une mission conduite par ses sages en vue de réconcilier les 2 frères ennemis Salva Kiir et Riek Machar. Réussiront-ils leur mission ? Rien n’est moins sûr. Autant dire qu’il y a véritablement péril en la demeure. Et ce, dans un contexte où le souvenir de la guerre civile qui a déchiré le pays pendant cinq ans, entre 2013 et 2018, reste encore vivace dans les mémoires.

Le Soudan du sud est aujourd’hui victime des turpitudes de ses propres dirigeants

Une guerre qui avait laissé pas moins de quatre cent mille morts sur le carreau, et occasionné dix fois plus de déplacés avant qu’un accord de paix et de partage du pouvoir signé par les deux protagonistes, ne vienne mettre fin aux hostilités. Mais voilà que cinq ans plus tard, ça recommence. Et bien malin qui saurait dire jusqu’où ira l’escalade des tensions entre les deux protagonistes dans ce conflit qui dure depuis l’indépendance du pays en 2011. Et qui oppose les deux têtes de gondole de la scène politique sud-soudanaise. C’est à se demander si ces derniers ont tiré leçon de leur récent passé douloureux, dans ce conflit sanglant qui a des relents ethniques entre Dinka et Nuer, les deux plus grandes ethnies du pays auxquelles appartiennent respectivement les deux leaders. Et dans le cas d’espèce, les partisans du président Salva Kiir, d’ethnie Dinka, accusent les forces de Riek Machar d’avoir fomenté des troubles avec « l’armée blanche », une milice Nuer alliée du vice-président qui ne cache pas ses ambitions de monter, un jour, sur le trône. C’est dire si le mal du Soudan du Sud qui a obtenu son indépendance du Soudan dans les conditions que l’on sait, sur fond de lutte armée, est profond. Toujours est-il que la rivalité entre les deux frères ennemis ne date pas d’aujourd’hui, et ne semble pas prête à retomber de sitôt. Et elle menace d’autant plus la stabilité du pays que l’accord de 2018 qui maintenait tant bien que mal le pays dans un certain équilibre, s’avère aujourd’hui caduc. Tant à l’épreuve du pouvoir, la cohabitation se révèle difficile entre les deux anciens compagnons de lutte de John Garang. Lesquels n’ont d’autre ambition que de porter, chacun, le bonnet du chef. Quitte à dresser le bûcher contre le peuple, pour assouvir des ambitions personnelles. Et si l’on n’y prend garde, l’histoire pourrait se répéter, avec le même scénario de violences meurtrières qui ont failli plonger, dans un passé encore récent, le plus jeune état de la planète, dans le chaos.

Eviter que ce feu qui couve sous la cendre au Soudan du Sud, ne devienne un grand brasier

Comment peut-il en être autrement quand les engagements peinent à être respectés dans un contexte où l’unification de l’armée qui est censée être le ciment de la Nation, reste encore un vœu pieu ? Comment peut-il encore en être autrement quand la confiance n’est pas la chose la mieux partagée entre les différents protagonistes ? On se rappelle encore comment, au plus fort de la crise, Riek Machar avait été débarqué, sans autre forme de protocole, de ses fonctions de vice-président par le président Salva Kiir qui avait nommé quelqu’un d’autre à sa place. On se rappelle aussi qu’en 2013 déjà, le maître de Juba accusait son adjoint, de fomenter un coup d’Etat en vue de le renverser. Une situation qui avait contribué à exacerber les tensions politiques et à accentuer la fracture sociale qui s’est traduite par des affrontements intercommunautaires entre Dinka s’identifiant au président Salva Kiir, et Nuer se réclamant de Riek Machar. C’est dire si le Soudan du sud est aujourd’hui victime des turpitudes de ses propres dirigeants. Et ce, dans un contexte où les populations n’aspirent qu’à la paix, pour espérer prétendre enfin au développement. C’est dire aussi si au-delà des appels au calme et à la retenue, la communauté internationale, à commencer par l’Union africaine (UA), doit peser de son poids pour éviter que ce feu qui couve sous la cendre au Soudan du Sud, ne devienne un grand brasier. Il y va de la paix sociale et de la stabilité de ce petit pays pétrolier d’Afrique de l’Est, qui connaît les mêmes réalités que son grand voisin du Nord où deux généraux se disputent aussi le pouvoir.

« Le Pays »