LA SEMAINE DE RAOGO

COUP DE CŒUR

Consultation pédiatrique gratuite : merci à la Chaîne de solidarité pour la santé et l’éducation

Près de 3000 enfants défavorisés vivant dans les quartiers périphériques ou faisant partie des déplacés internes, bénéficieront d’une consultation gratuite organisée par la Chaîne de solidarité pour la santé et l’éducation. Le lancement de ladite campagne est intervenue le 28 novembre dernier. Quand on sait que cette œuvre de bienfaisance apportera du baume au cœur des bénéficiaires et de leurs parents, on ne peut que dire merci à la Chaîne de solidarité pour la santé et l’éducation dont le pas, on l’espère, sera emboîté par d’autres bonnes volontés, et ce, au grand bonheur des couches vulnérables.

COUP DE GUEULE

Terrorisme au Burkina : haro sur les complices des groupes armés terroristes !

Alors que notre pays est menacé dans son existence par des groupes armés terroristes, il s’en trouve des compatriotes qui collaborent avec ces ennemis de la Nation à qui ils fournissent, entre autres, de la logistique et des vivres ; renforçant ainsi leur capacité de nuisance. En agissant ainsi, ces compatriotes, si tant est qu’ils méritent encore une telle appellation, oublient ou feignent d’oublier que nul n’a d’avenir dans un pays qui n’en a pas un. D’où la nécessité pour eux de se raviser. Car, le moment viendra où la nation saura reconnaître les siens. Mais en attendant, nous disons : haro sur les complices des groupes armés terroristes !