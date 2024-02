LA SEMAINE DE RAOGO

COUP DE CŒUR

Promotion de la paix : félicitations aux coutumiers et religieux !

Face à la grave crise sécuritaire que vit notre pays, les leaders religieux et coutumiers ne sont pas restés les bras croisés. En effet, chaque fois qu’ils ont l’occasion, ils n’ont eu de cesse de promouvoir la paix et la tolérance en vue d’un vivre-ensemble harmonieux ; rappelant ainsi aux uns et aux autres que le Burkina Faso a toujours été un pays de cohésion et de concorde. Ce qui lui vaut d’être jadis présenté comme un havre de paix. Merci et félicitations aux leaders religieux et coutumiers pour leur contribution. La Nation le leur revaudra !

COUP DE GUEULE

Consommation d’alcool : l’excès nuit !

La consommation excessive de l’alcool, c’est connu de tous, nuit. Malheureusement, il y en a qui s’y adonnent au point qu’ils ne se soucient même pas de leur propre santé. Si fait que l’on voit souvent des pères ou mères de famille s’exposer à la risée de tous, ne pouvant même plus se tenir debout. Certains tiennent parfois des propos ridicules quand ils ne posent pas des actes qu’ils regretteront plus tard. Voyez-vous ? En toute chose, il faut de la rationalité. Car, comme on aime à le dire, en toute chose, l’excès nuit !