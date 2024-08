LA SEMAINE DE RAOGO

COUP DE CŒUR

Inscription de la Cour royale de Tiébélé sur la liste du patrimoine mondial : bravo à tous les acteurs !

Depuis le 26 juillet dernier, la Cour royale de Tiébélé dans le Centre-Sud du Burkina, est inscrite sur la prestigieuse liste du Patrimoine mondial de l’UNESCO. Cela n’aurait pas été possible si les différents auteurs n’avaient pas fait montre d’engagement et de détermination. D’où la nécessité de leur rendre hommage surtout quand on sait qu’ils ont contribué à hisser haut les couleurs de notre pays qui enregistre ainsi le quatrième site mondialement reconnu et ce, après les Ruines de Loropéni, le Complexe W Arly-Pendjari et les sites de la métallurgie ancienne du fer. Bravo donc aux uns et aux autres pour les efforts consentis !

COUP DE GUEULE

Fraude au Burkina : non à cette pratique qui tue l’économie !

En dépit des campagnes de communication et de sensibilisation, il s’en trouve des gens qui ne jurent que par la fraude. Si fait que par des circuits illégaux, ils tentent, chaque jour que Dieu fait, d’inonder le marché de produits prohibés ou dangereux. Heureusement qu’ils se heurtent constamment à la vigilance des fins limiers qui n’hésitent pas à leur mettre le grappin dessus. Face à une telle situation, n’y a-t-il pas lieu de revoir la législation en vigueur aux fins de dissuader davantage les éventuels fraudeurs et leurs complices ? Cela est d’autant plus nécessaire que la fraude tue l’économie.