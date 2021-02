La semaine de raogo

COUP DE CŒUR

Ministère de la Communication : le beau geste de Ousséni Tamboura

Promu à la tête du ministère de la Communication et des relations avec le Parlement, Ousséni Tamboura a décidé d’aller à la rencontre de toutes les personnes- ressources à même de lui permettre de réussir la mission à lui confiée. C’est ainsi qu’après avoir rencontré les faîtières des journalistes et effectué des visites dans des organes de presse, il a offert un déjeûner à ses prédécesseurs afin de mieux s’imprégner des préoccupations des acteurs du monde de l’information et de la communication. Pour une première, c’en est une qui mérite d’être saluée à sa juste valeur. Bon vent donc au ministre Ousséni Tamboura !

COUP DE GUEULE

Retard de paiement des primes des VDP : « il faut quitter dans ça !»

En dépit de l’immense travail qu’ils abattent aux côtés des Forces de défense et de sécurité (FDS), les Volontaires pour la défense de la patrie (VDP) connaissent des retards de paiement de leurs primes. La raison de la lourdeur administrative invoquée pour justifier cette situation, ne saurait prospérer d’autant que l’initiative consistant à recruter des auxiliaires militaires, ne date pas d’aujourd’hui. Elle date de depuis l’attaque intervenue sur l’axe Ougarou-Boungou, dans la région de l’Est, en novembre 2019. Voyez-vous ? Ça ne fait pas sérieux. « Il faut quitter dans ça » pour ne pas décourager ces bonnes volontés qui ont accepté de se sacrifier pour défendre la patrie.