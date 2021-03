La semaine de raogo

COUP DE CŒUR

Nettoyage des marchés : bravo à l’UACMY !

L’Union des associations des commerçants des marchés et yaars (UACMY), dans le cadre de la 2e édition de sa journée de salubrité, a procédé au nettoyage de 47 marchés et yaars dans la province du Kadiogo. Une belle initiative s’il en est, qui vaut son pesant d’or quand on sait que la plupart des marchés et yaars de la place, ressemblent à des dépotoirs où prévaut le désordre. Toute chose qui provoque parfois des incendies avec parfois des dégâts matériels énormes. Bravo donc à l’UACMY pour cette œuvre de salubrité publique !

COUP DE GUEULE

Faux centres médicaux : ainsi donc, on s’amuse avec la vie des autres !

Des cabinets de soins illégaux, il y en a à Ouagadougou. C’est du moins ce qu’affirme la gendarmerie nationale qui a réussi la prouesse d’en démanteler trois. Au sein de ces cabinets illégaux, exerçaient des faussaires avec la complicité d’agents de la santé qui prenaient, pour ainsi dire, le soin de détourner des produits destinés aux enfants de 0 à 5 ans et aux femmes enceintes dans le cadre de la gratuité des soins. Voyez-vous ? La morale a foutu totalement le camp dans notre pays. Si bien que l’on a l’impression que certains s’amusent avec la vie des autres. C’est tout simplement inacceptable. C’est pourquoi il faut tout faire pour que la rigueur de la loi s’applique à tous ces faussaires et leurs complices.