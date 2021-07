LA SEMAINE DE RAOGO  

COUP DE CŒUR

Installation de cameras de surveillance à Ouaga et Bobo : une initiative qui n’avait que trop tardé

Afin de lutter contre l’insécurité dans les villes de Ouagadougou et Bobo-Dioulasso, les autorités burkinabè ont décidé d’y installer des caméras de surveillance. 900 au total, ces caméras de surveillance doivent permettre de lutter plus efficacement contre la délinquance urbaine et de déjouer certaines attaques terroristes. Pour une initiative louable, c’en est une qui mérite de s’étendre à tout le territoire national, surtout par ces temps qui courent où le pont est vite établi entre délinquants et terroristes. Ne dit-on pas souvent que les grands maux nécessitent les grands remèdes ?

COUP DE GUEULE

Attaque d’un CSPS à Noogo : le comble de la sauvagerie !

La scène se déroule à Noogo, du nom de ce village situé à l’Ouest de Titao dans le Loroum. Des hommes armés, venus d’on ne sait où, ont osé s’attaquer à un Centre de santé et de promotion sociale (CSPS), tuant 7 personnes dont une femme qui venait d’accoucher, et son bébé. Pour un acte innommable, c’en est un qui a choqué plus d’un. Pourquoi une telle sauvagerie ? C’est la question que tout le monde se pose, indigné. Vivement que soient identifiés et appréhendés les auteurs de ce crime inqualifiable afin que leur soit opposée la rigueur de la loi.