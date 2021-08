La semaine de raogo

COUP DE CŒUR

Jeux Olympiques de Tokyo : félicitations à Hugues Fabrice Zango !

Des lauriers pour l’athlète Hugues Fabrice Zango qui, participant aux Jeux Olympiques de Tokyo, a offert une médaille de bronze au Burkina Faso. Certes, le pays espérait l’or mais ce bronze vaut son pesant d’or quand on sait que c’est la première médaille olympique que vient de décrocher le Burkina Faso et ce, depuis la création des JO. C’est pourquoi d’aucuns n’hésitent pas à dire que c’est du bronze qui vaut de l’or. Bravo donc à Hugues Fabrice Zango pour cette performance qui honore notre pays ! On espère que la moisson sera plus importante lors des prochains JO.

COUP DE GUEULE

Dégradation du réseau routier : à quand la fin du calvaire des populations ?

Le constat est presque le même lorsque l’on parcourt la plupart des régions du Burkina : le réseau routier est en très mauvais état. Si fait que n’en pouvant plus, les populations n’arrivent plus à contenir leur ras-le-bol. C’est le cas, par exemple, à l’Est, au Nord, au Sahel, au Centre-Nord, etc., où les populations n’ont de cesse de crier leur colère dans la rue. Certes, il faut le reconnaître, beaucoup d’efforts ont été faits en matière de voiries, mais il en faut plus pour réhabiliter le réseau routier à travers le pays. Il le faut. Car, comme le dit l’adage, « la route du développement passe par le développement de la route ».