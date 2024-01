LAVAGE DES SOUTIENS-GORGE : Des conseils pour un bon entretien

Comme ils sont portés régulièrement, nos soutiens-gorge doivent aussi être lavés régulièrement. Lorsque l’on est face à des matières de haute qualité et particulières, on se demande souvent quelle est la meilleure façon de les laver pour ne pas délaver ou déformer le tissu. Nous vous proposons, dans ces lignes ci-dessous, quelques conseils et astuces pour le lavage de vos soutiens-gorge.

Pour éviter d’abîmer vos pièces de lingerie, mieux vaut privilégier le lavage à la main. Cela est non seulement préférable pour vos soutiens-gorge, mais aussi pour votre machine à laver. En effet, le lavage à la main permet, entre autres, de préserver l’élasticité et la forme des soutiens-gorge, et de les faire durer plus longtemps. Commencez alors par trier et laver vos soutiens-gorge en séparant les couleurs (séparez le noir, le blanc, le rouge et les couleurs). Ensuite, utilisez de l’eau tiède et une lessive pour linge délicat. Laissez tremper quelques minutes. Après cinq à dix minutes environ, frottez délicatement et rincez le soutien-gorge à l’eau froide. Mais si, par manque de temps ou de motivation, le lavage à la main n’est pas une option, mettez le soutien-gorge dans un filet de lavage avant de le glisser en machine. Privilégiez toujours une lessive pour linge fragile et réglez votre machine sur un programme doux et jamais à plus de 30 degrés.

A quelle fréquence dois-je laver mes soutiens-gorge ?

Porter le même soutien-gorge deux ou trois jours de suite est tout à fait acceptable et même encouragé afin de ne pas abîmer votre jolie lingerie. Il est cependant conseillé de ne pas porter le même soutien-gorge plus de trois jours de suite; ce dernier étant en contact direct avec la peau et la transpiration. En le portant plus de trois jours, vous prenez donc le risque de porter à même la peau de nombreuses bactéries… C’est dire que la fréquence à laquelle vous devez laver un soutien-gorge dépend de la quantité de sueur que vous produisez pendant la journée. Il est donc indispensable d’investir dans plusieurs soutiens-gorge afin de pouvoir les laver régulièrement. Pour ce qui concerne les soutiens-gorge et brassières de sport, on prend néanmoins l’habitude de les laver après chaque utilisation.

Comment faire sécher mon soutien-gorge ?

Ne tordez pas les soutiens-gorge pour les essorer; cela le déformerait. Ils doivent toujours être séchés à l’air libre, jamais ils ne doivent passer au sèche-linge, car cela risque de les déformer. Il ne faut jamais aussi les repasser. Le mieux est de les faire sécher sur une corde à linge ou sur un étendoir pour préserver la matière. Les bonnets doivent être dirigés vers le haut. Si nécessaire, vous pouvez redonner aux bonnets leur forme initiale en les poussant avec la main.

Source : Hunkemoller, Calida.com, Elle.fr

Rassemblés par Colette DRABO