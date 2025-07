SEMAINE DE POKO : Trois habitudes des parents qui poussent les enfants à être désobéissants

Votre enfant a pris l’habitude de transgresser vos règles et de tester vos limites ? C’est peut-être parce que vous avez pris de mauvaises habitudes avec lui. En pensant bien faire et en optant pour certaines méthodes d’éducation, certains parents creusent, en réalité, un fossé entre eux et leurs enfants. Selon les psychologues, ces comportements, souvent motivés par l’amour ou l’inquiétude, peuvent finir par pousser l’enfant à défier l’autorité parentale, à transgresser les règles et à tester les limites, de manière malsaine. Dans la rubrique Semaine de Poko, nous partageons avec vous, trois de ces comportements de parents qui, selon les psychologues, peuvent pousser leurs enfants à les désobéir.

1- Vouloir tout contrôler

En faisant preuve d’un excès de contrôle sur leurs enfants, certains parents peuvent créer l’effet inverse. Selon des spécialistes, quand les enfants ont l’impression qu’on prend toutes les décisions à leur place, ils peuvent commencer à se rebeller pour retrouver un sentiment d’indépendance.

2- Ne pas écouter les sentiments

Pouvoir exprimer ses émotions, qu’elles soient positives ou négatives, est la chose la plus importante pour un enfant. Alors, quand ses parents n’écoutent pas ses sentiments, cela peut le pousser à se replier sur lui-même. Selon une psychologue, les enfants qui ne se sentent pas entendus, peuvent réagir par frustration : en parlant mal, en enfreignant les règles ou en se repliant sur eux-mêmes.

3- Faire preuve de trop de discipline

Vouloir que la chambre de ses enfants soit rangée régulièrement, est normal. Mais vouloir qu’elle le soit à chaque moment de la journée, peut être considéré comme trop excessif par les enfants. « La discipline doit instruire, pas écraser. En plus, une étude a montré que la discipline trop sévère, augmente le risque de problèmes de santé mentale durables chez les enfants. Alors, si nous attendons du respect de la part de nos enfants, nous devons d’abord leur en témoigner », conseille une spécialiste.

Rassemblés par Rahamatou SANON

Source : Parents