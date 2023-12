LE SEMAINE DE RAOGO

COUP DE CŒUR

Reconquête du territoire : bravo aux FDS et aux VDP !

Si le Burkina Faso, en proie à une crise sécuritaire sans précédent, tient encore débout, c’est grâce au courage et à la détermination des Forces de défense et de sécurité (FDS) soutenues par les Volontaires pour la défense de la patrie (VDP) qui, au péril de leur vie, veillent au grain. La nation tout entière leur doit une fière chandelle, tout en espérant que leurs sacrifices seront bientôt couronnés de succès. Car, comme on le dit, toute difficulté ou toute épreuve doit permettre de mieux envisager l’avenir. Bravo donc aux FDS et aux VDP !

COUP DE GUEULE

Nouvelle forme d’escroquerie des parents d’élèves : le comble de l’inadmissible !

Des délinquants qui se font passer pour des chefs d’établissements pour escroquer des parents d’élèves. L’information émane de la Brigade centrale de lutte contre la cyber-criminalité (BCLCC) qui lève un coin du voile sur le mode opératoire de ces malfrats. Comment procèdent-ils ? En effet, ils entrent en contact avec des parents d’élèves pour évoquer une situation d’urgence grave concernant leur enfant et exigent d’eux, un transfert d’argent le plus rapidement possible pour pouvoir évacuer le malade à l’hôpital. Une fois le transfert effectué, le numéro devient injoignable. Voyez-vous ? La morale a vraiment foutu le camp dans notre pays. Si fait que tous les moyens sont désormais bons pour se faire des sous. C’est le comble de l’inadmissible !