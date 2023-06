MYSTÈRES PSYCHIQUES ET SPIRITUELS : « La plupart des poisons mystiques passe souvent facilement avec l’alcool », selon Roch Bakyono

*Enseignement 619

Ah l’Africain. Vous ne le verrez jamais se poser la question de savoir pourquoi depuis qu’il est d’une confession religieuse donnée (le plus souvent depuis sa naissance) ou d’une caste donnée, etc. il ne décolle pas. Mais vous le verrez se plaindre de ne pas voir de changement notoire depuis 2 mois, etc. de Cecrabisme. Quelle ignorance et quelle courte vue mon Dieu ! Et pourtant, j’ai toujours enseigné que rien ne tombe du ciel. Si votre intérieur est pourri et le demeure, malgré votre confession religieuse, etc., votre état empirera.

*Enseignement 620

Beaucoup cherchent par tous les moyens à découvrir les secrets de Maître Roch Armel Bakyono afin de l’éliminer mystiquement. Ne vous inquiétez pas outre mesure Cecrabiens et Cecrabiennes. Car ils vont chercher, creuser, bêcher, et ne trouveront que Dieu en face d’eux !

*Enseignement 621

En vérité, je vous le dis, les critiques n’ont jamais nui à une personne compétente, bien au contraire. Car grâce à elles, les gens chercheront inconsciemment à vous connaître afin de vérifier votre compétence, laquelle compétence obligera la grande majorité à rester connecté à vous pour toujours. Les critiques sont donc une espèce de publicité qui ne dit pas son nom.

*Enseignement 622

La résistance au discours Cecrabien est un signe palpable de l’existence d’une névrose chez le résistant et donc une nécessité absolue de se faire analyser afin de pouvoir se construire.

*Enseignement 623

Il m’est agréable de constater que c’est aux personnes de la plus grande valeur, aux personnalités les plus évoluées mentalement que l’analyse onomantique profite au maximum.

*Enseignement 624

Ce qui monte à la tête (l’alcool, la drogue, le tabac) ouvre les énergies. Je n’ai pas dit que j’interdis aux gens de boire, mais je dis qu’il ne faut pas exagérer afin que le champ de protection circum-conscient soit toujours fermé. Quand dans certaines religions, on dit aux gens de ne pas boire de l’alcool, c’est parce que mystiquement, quelqu’un qui ne sait pas boire, quelqu’un qui ne contrôle pas ses énergies peut être attaqué au moment où il boit. La plupart des poisons mystiques passe souvent facilement avec l’alcool. Restez donc sur vos gardes jeunes gens. Ne buvez pas avec n’importe qui. En groupe ou même à deux, lorsque vous devez vous lever pour répondre à un appel ou pour vous soulager, veuillez d’abord vider votre verre ou alors renverser subtilement le contenu du verre, voire même de la bouteille à votre retour.

*Enseignement 625

Le Cecrabisme survivra à ma personne. Que ce soit maintenant, dans 50 ans ou même dans 100 ans, surgiront des Africains dignes de ce nom qui porteront très haut ce divin flambeau jusqu’au bout du monde. Le plus dur ayant déjà été fait, plus rien n’est donc pressé. Dieu se charge de placer tour à tour les hommes qu’il faut à la place qu’il faut afin de perpétuer son œuvre. La prophétie est en marche, soyez dans la joie et l’allégresse.

Roch Armel BAKYONO

Economiste

Parapsychologue-expert

Directeur du cabinet CECRAB

