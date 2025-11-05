NEGOCIATIONS ENTRE KINSHASA ET AFC-M23 A DOHA : Attention à ne pas trop tirer sur la corde !

A quand la fumée blanche ? Telle est la question que se posent les Congolais et Congolaises qui ont actuellement les yeux tournés vers Doha au Qatar, où séjournent des délégués de Kinshasa et ceux du groupe rebelle AFC-M23. Officiellement, ils y sont dans le cadre du deuxième Sommet mondial pour le développement social, qui a ouvert ses portes hier, 4 novembre 2025. Mais le Qatar qui joue les facilitateurs dans la crise congolaise, entend profiter de l’occasion, pour relancer les négociations entre les deux parties, et espérer obtenir un accord de paix. Car, en fait de négociations, il faut le relever, beaucoup d’eau a coulé sous les ponts, tant les divergences entre les deux parties prenantes au conflit, sont criardes. A ce qu’il paraît, la médiation qui travaille sur un projet d’accord de paix, en est à la treizième version. C’est dire à quel point les uns et les autres restent campés sur leurs positions, fragilisant ainsi le processus de paix. En effet, pendant que Kinshasa appelle à la restauration de l’autorité de l’Etat et à l’intégration des rebelles dans les différentes institutions congolaises, l’AFC-M23 ne l’entend pas de cette oreille. Tout en appelant à la formation d’un gouvernement national, ce dernier estime que la restauration de l’autorité de l’Etat que Kinshasa appelle de tous ses vœux, doit être le résultat des négociations en cours.

Le Qatar aura réussi là où d’autres ont échoué

En d’autres termes, l’AFC-M23 refuse de quitter les positions qu’il occupe tant que le pouvoir n’aura pas accepté de prendre des engagements fermes. Mieux, le groupe rebelle place la barre haut puisqu’il réclame la formation d’un gouvernement d’union nationale, qui lui permettra de prendre part aux instances décisionnelles. Doha parviendra-t-elle à concilier ces deux positions diamétralement opposées ? C’est tout le mal qu’on lui souhaite ; elle qui, faut-il le rappeler, a déjà réussi la prouesse de réunir les différents protagonistes de la crise congolaise autour d’une table de négociations. Elle tient, est-on tenté de le dire, le bon bout d’autant qu’en deux années, le médiateur mandaté dans le dossier congolais, en l’occurrence, l’Angolais, Jao Lorenço, n’a jamais pu réunir les différents acteurs autour d’une même table de négociations, a fortiori, prétendre à un accord de paix. Si bien que, de guerre lasse, il a fini par rendre le tablier. S’il parvient donc à faire fléchir les uns et les autres, le Qatar aura réussi là où d’autres ont échoué lamentablement. Seulement, à l’allure où vont les choses, et loin de jouer les oiseaux de mauvais augure, on se demande si Kinshasa et l’AFC-M23 parviendront à accorder leurs violons et ce, dans l’intérêt supérieur du peuple congolais. En fait, c’est la sincérité qui semble manquer le plus, donnant ainsi l’impression que les uns et les autres avancent masqués. Et comme pour ne rien arranger, le président Félix Thisékedi continue de multiplier les diatribes contre son homologue Paul Kagame du Rwanda, accusé d’être le parrain des rebelles de l’AFC-M23.

Aucune des deux parties n’a intérêt à se mettre à dos les Etats-Unis de Donald Trump

Toute chose qui n’est pas de nature à faire baisser la tension, surtout quand on sait aussi que les figures de proue de la rébellion que sont Joseph Kabila et Corneille Nangaa, sont sous le coup de condamnations judiciaires avec à la clé, des mandats d’arrêt. Certes, on peut déjà féliciter le président Thisékedi pour avoir accepté de descendre de son piédestal en prenant langue avec le l’AFC-M23 qu’il a toujours qualifié de « terroriste ». Mais il en faut plus s’il souhaite un retour rapide de la paix dans la partie orientale de son pays. Quant aux rebelles qui pensent que le rapport de force, au regard des positions qu’ils occupent sur le terrain est en leur faveur, ils doivent aussi accepter de faire des concessions. Il ne faut pas trop tirer sur la corde au risque de la casser. En tout cas, une chose est certaine : aucune des deux parties n’a intérêt à se mettre à dos les Etats-Unis de Donald Trump, qui suivent de très près ce qui se passe à Doha. Car, de l’issue des négociations en cours, dépendra la tenue de la rencontre que Washington envisage dans le but d’entériner les accords.

« Le Pays »