PAL : Une décennie de performance

Le Port autonome de Lomé (PAL) est incontestablement le partenaire le plus sûr du tour du Faso. Et cela a encore été vérifié lors de cette 35e édition de la fête du vélo africain où les burkinabè n’ont pas manqué de saluer sa forte implication dans la réussite de cet évènement. Selon le chargé de communication du Port Autonome de Lomé, Wasungu Ahimane, le cyclisme, ce sport qui réussit à fédérer et à faire vibrer le monde entier à l’occasion du tour du Faso, est une occasion inestimable de faire passer des messages. « Associer l’image de notre port à celle du tour du Faso est une collaboration stratégique. Mais c’est surtout l’illustration de notre grande disponibilité à servir la communauté ». Depuis des décennies, le Port Autonome de Lomé entretient des relations très fortes avec l’Afrique en général et le Burkina Faso en particulier. C’est donc une grande fierté pour l’ensemble du Port Autonome de Lomé de renforcer encore un peu plus nos liens avec le Burkina Faso, et de contribuer, à travers ce partenariat, au rayonnement de ce formidable pays. », a-t-il déclaré. A l’en croire, cette idylle avec la fédération burkinabè de cyclisme, témoigne de l’engagement de sa structure envers la jeunesse africaine. « Nous sommes convaincus que le sport est un outil puissant pour promouvoir des valeurs positives et accompagner le développement personnel des jeunes. En tant qu’entreprise citoyenne, et employeur clé du pays, nous sommes fiers de participer à la construction d’un avenir meilleur pour la jeunesse africaine. Le partenariat entre le tour du Faso et le PAL est en cohérence avec notre ambition, d’être au cœur des transformations de l’Afrique. Il s’inscrit dans le cadre du programme de sponsoring et de mécénat dédié à la jeunesse, en droite ligne des objectifs de développement durable auxquels l’entreprise a souscrit », a-t-il laissé entendre .