MENACES DE SANCTIONS CONTRE LES BRICS : Donald Trump franchira-t-il le pas ?

Moins d’un semestre après son retour à la Maison- Blanche, le président américain, Donald Trump, a ébranlé le monde à la fois par ses frasques et ses prises de décisions. On le revoit, en effet, en train de sermonner en mondovision, son homologue ukrainien, Volodymir Zélensky qui, de guerre lasse, avait accouru à Washington à l’effet de bénéficier d’un soutien militaire pour contrer l’invasion russe sur son sol. L’opinion internationale ne s’était pas remise de cette maladresse que Donald Trump, comme s’il voulait provoquer un tollé, annonçait, à la surprise générale, l’instauration de nouvelles mesures douanières.

Les jours ou mois à venir s’annoncent tendus entre les Etats-Unis et les BRICS

La suite, on la connaît. Car, ces mesures ont provoqué une onde de choc ; les uns et les autres estimant qu’il s’agit d’un coup dur pour le commerce mondial. Mais visiblement, Donald Trump n’en a cure, convaincu qu’il est, que ses décisions contribueront à renforcer l’hégémonie américaine. Si fait que, comme si cela ne suffisait pas, il a décidé de couper l’aide américaine à tous, et menace désormais de sanctions supplémentaires contre les pays qui s’aligneraient sur les « politiques anti-américaines » des BRICS. Ce regroupement qui comprenait au départ le Brésil, la Russie, l’Inde, la Chine et l’Afrique du Sud, a connu l’arrivée, en son sein, d’une dizaine d’autres pays dont le Nigeria, l’Egypte et l’Ethiopie. L’objectif est de faire contrepoids à l’Occident en œuvrant à la dédollarisation de l’économie mondiale. Et ce n’est pas tout. Les BRICS travaillent aussi à se positionner comme un pôle alternatif porteur d’une nouvelle vision du multilatéralisme. De quoi donc le président américain a-t-il peur au point de proférer des menaces de sanctions contre les BRICS et leurs partenaires ? Veut-il continuer à régenter le monde entier, maintenant ainsi les autres économies en récession ? Tout porte à le croire. Mais c’est sans compter avec la ténacité et la témérité des BRICS qui, visiblement, ne sont pas prêts à s’en laisser conter. Réunis en sommet, à Rio de Janerio, au Brésil, ils ont vivement protesté contre les propos de Trump, estimant que toute hausse de tarifs douaniers menacerait le commerce mondial. Et sans aller avec le dos de la cuillère, le président brésilien, Lula de Silva, qui est l’hôte du sommet, a déclaré que les BRICS n’avaient pas besoin d’un « empereur ». C’est dire si les jours ou mois à venir s’annoncent tendus entre les Etats-Unis et les BRICS. A moins que, prenant toute la mesure du danger qui guette le commerce mondial avec les conséquences qui peuvent en découler pour les économies des différents pays, Donald Trump ne se ravise en se gardant de franchir le pas. Mais qui connaît Donald Trump, sait que ce dernier n’hésitera pas à mettre ses menaces à exécution, s’il est convaincu que le rapport de forces sera en sa faveur ; histoire de contraindre les autres à négocier en position de faiblesse.

Donald Trump n’a pas intérêt à trop tirer sur la corde

L’homme est coutumier du fait, même s’il faut le reconnaître, il a toujours été à la hauteur de ses péchés ; lui qui ne fait jamais mystère de ses ambitions pour les minerais et autres terres rares des autres pays. Malheureusement ou heureusement, c’est selon, la géopolitique mondiale lui semble favorable. Car, on voit mal la Russie qui fait les yeux doux à Washington afin de toujours bénéficier de son soutien politique dans la guerre qu’elle mène en Ukraine depuis maintenant plus de trois ans, chercher à effaroucher le locataire de la Maison-Blanche au risque de subir ses foudres. Dans une moindre mesure, c’est la Chine qui, au regard du poids qui est le sien dans le commerce mondial, pourrait tailler des croupières au milliardaire américain devenu président. Car, il faut le reconnaître, autant il y a des entreprises chinoises aux Etats-Unis, autant elles sont nombreuses les sociétés américaines qui font florès en Chine. C’est dire si en la matière, Donald Trump, pour autant qu’il veuille d’un équilibre mondial, n’a pas intérêt à trop tirer sur la corde. Il n’a pas le monopole des mesures punitives.

« Le Pays »