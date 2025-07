SOMMETS DES BRICS ET AFRIQUE-ESPAGNE : Beaucoup de cadres de partenariats pour peu de résultats pour le continent noir

Les 6 et 7 juillet 2025, s’est tenu, dans la capitale brésilienne, Rio de Janeiro, le 17e sommet des BRICS. Un regroupement de pays émergents composé à la base, du Brésil, la Russie, la Chine, l’Inde et l’Afrique du Sud. Et qui s’est récemment agrandi, plus précisément en 2024, avec l’adhésion de nouveaux membres au nombre desquels des pays africains, en l’occurrence l’Egypte et l’Ethiopie, aux côtés d’autres nations comme l’Iran, les Emirats arabes unis ou encore l’Arabie Saoudite. Et avec aujourd’hui près de 40% de la population mondiale, les BRICS représentent une force démographique et économique majeure.

Ils sont nombreux les pays qui cherchent à nouer des relations privilégiées avec le continent noir

C’est dire si, au fil du temps, ce regroupement a gagné en crédibilité au point de susciter l’intérêt grandissant de nombreux pays désireux de rejoindre l’organisation. Et le sommet de Rio vise à promouvoir un multilatéralisme élargi et respectueux de la souveraineté des Etats. Toujours est-il qu’au-delà du thème « Renforcer la coopération du Sud pour une gouvernance plus inclusive et durable », les pays participant à ce sommet de Rio, ont réaffirmé leur volonté de renforcer leur coopération stratégique. Et cela, pour mieux répondre aux objectifs de l’Organisation qui vise non seulement à faire contre-poids à l’Occident, mais travaille aussi à se positionner comme un pôle alternatif porteur d’une nouvelle vision du multilatéralisme. Au nombre des dirigeants africains qui ont pris part à ce sommet de Rio, les présidents sud-africain, Cyril Ramaphosa, égyptien, Abdel Fattah al-Sissi, nigérian, Bola Tinubu, angolais Joao Lourenço en sa qualité de président en exercice de l’Union africaine (UA), ainsi que le Premier ministre éthiopien, Abiy Ahmed. Une présence en force qui en dit long sur les attentes des dirigeants africains, par rapport à cette organisation qui inscrit son action dans le cadre de la recherche d’un ordre international plus équitable dans un contexte où le continent noir est en quête de reconnaissance et d’une meilleure représentativité au sein des instances décisionnelles internationales. Toujours est-il que ce sommet des BRICS se tient au moment où l’Espagne organise à Madrid, la capitale ibérique, son troisième sommet avec l’Afrique. Et ce, en vue de renforcer ses relations commerciales avec le continent noir qui a visiblement le vent en poupe, courtisé qu’il est, de toutes parts, par des puissances venues d’ailleurs. Et des Etats-Unis au Japon en passant, entre autres, par la France, la Chine, l’Inde, la Russie, la Turquie, l’Allemagne, le Royaume-Uni et on en oublie, ils sont nombreux les pays d’Europe, d’Amérique et d’Asie, qui cherchent à nouer des relations privilégiées avec le continent noir. C’est dire si les cadres de partenariats et les opportunités ne manquent pas pour l’Afrique. Et l’Espagne qui n’est rien moins que la quatrième puissance économique de l’Union européenne (UE) et la quatorzième au plan mondial, ne veut pas être en reste vis-à-vis du continent noir qui garde toute son attractivité en raison de ses énormes potentialités.

Les richesses du continent noir sont encore loin de profiter à la grande masse des populations africaines

Et cela est de bonne guerre pour ce pays européen qui revendique sa proximité géographique avec l’Afrique et qui a envie de développer ses échanges commerciaux pour les porter à des proportions plus importantes. Mais du côté de l’Afrique, cette floraison de partenariats semble jusque-là donner peu de résultats pour le continent noir qui peine toujours à amorcer son développement, tout en continuant de rester à la traîne. Et cela est d’autant plus interpellateur que plus de soixante ans après les indépendances, l’Afrique continue de présenter le paradoxe d’un continent aux immenses richesses mais où vivent des populations pauvres et parfois dans le dénuement total. C’est dire si les richesses du continent noir sont encore loin de profiter à la grande masse des populations africaines. Et cela reste le principal défi pour les dirigeants africains qui multiplient les sommets avec les grandes puissances ainsi que les partenariats bilatéraux et multilatéraux censés sortir leurs pays respectifs de l’ornière. Mais le sort des populations africaines peine à changer dans un contexte où le progrès se fait toujours attendre. C’est dire s’il y a quelque chose à revoir dans la collaboration avec les pays du Nord pour qu’elle soit enfin profitable aux populations africaines. En tout état de cause, l’Afrique doit trouver sa voie. Et cela passe par l’engagement d’une élite politique consciente de ses responsabilités et mue par des motivations éminemment patriotiques et constamment orientées vers l’humain.

« Le Pays »