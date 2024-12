PERIODE DE FETES DE FIN D’ANNEE : Aidons les forces de sécurité à nous aider

A l’approche des fêtes de fin d’année, le ministère de la Sécurité a décidé de jouer la carte de la prévention pour ne pas avoir recours à celle de la guérison. En effet, dans un message de sensibilisation publié sur sa page officielle, il appelle les Burkinabè à redoubler de vigilance et à observer quelques mesures de sécurité afin de passer ces moments de joie et de partage, dans la paix et dans la sérénité avec leurs familles respectives. Ces mesures se résument à cinq conseils qui appellent les uns et les autres à éviter de se déplacer avec de fortes sommes d’argent ou des objets de valeur, à renforcer la sécurité des domiciles et des commerces, à éviter de divulguer les absences ou les projets de voyages sur les réseaux sociaux, à privilégier les retraits d’argent en journée et dans des lieux sécurisés, et à signaler toute activité suspecte auprès des forces de sécurité. Ces précieux conseils méritent d’être respectés et suivis à la lettre. Parce qu’il y va de notre sécurité. Et franchement, cet appel que je salue au passage, ne pouvait pas mieux tomber; tant il intervient dans une période où le défi sécuritaire, notamment dans nos villes, est énorme.

De simples gestes et comportements à observer

En effet, tout le monde le sait. Les périodes de fêtes de fin d’année, chez nous, sont aussi des moments où les malfrats et les malfaiteurs de tout acabit, se mettent en branle pour ne pas dire qu’ils deviennent plus actifs. En effet, toute cette racaille qui n’a pourtant pas les moyens de ses ambitions démesurées, est prête à tout, même à commettre des actes de criminalité de tout genre, pour parvenir à ses fins. C’est dire si le ministère de la Sécurité fait bien de tirer la sonnette d’alarme en invitant chacun à prendre les précautions nécessaires pour éviter tout désagrément. Moi, Fou, je n’ai pas grand-chose à ajouter à ce message des autorités en charge de notre sécurité, si ce n’est inviter les uns et les autres à faire montre de vigilance. Cela dit, je demande à mes compatriotes de faire l’effort d’aider les forces de sécurité intérieures à nous aider tous. Et ce n’est pas trop leur demander, d’autant qu’il s’agit, pour le cas d’espèce, de simples gestes et comportements à observer pour se prémunir contre tout danger. Le faire, c’est faciliter le travail de protection et de sécurisation des forces de sécurité intérieures qui sont déjà suffisamment sollicitées dans le cadre de leurs missions de sécurisation du territoire. Comme le dit un proverbe de chez nous, ‘’on ne peut pas raser la tête de quelqu’un à son absence‘’. Autrement dit, notre sécurité, c’est nous d’abord, pour paraphraser un ancien président de notre pays. Donc, restons vigilants et concentrés avec nos vaillants agents de sécurité pour célébrer les fêtes de fin d’année en toute quiétude.

«Le Fou»