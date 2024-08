PLUS JAMAIS ÇA !

De plus en plus, on voit des jeunes, pour ne pas dire des mectons, qui tiennent tête à des grandes personnes quand ils ne les défient pas ouvertement et publiquement. Tout se passe comme s’ils ne fixent aucune limite ; tant ils se croient tout permis. Si fait que pour ces derniers, l’interdit passe pour être une norme. C’est ce qui explique que notre société observe la perte continue de certaines valeurs, quand elle ne va pas à la dérive. Plus jamais ça ! Car, comme le dit l’adage, « un vieux assis voit plus loin qu’un jeune débout »