PLUS JAMAIS ÇA !

En dépit de la mesure portant interdiction de l’exportation des céréales et ce, dans le souci de protéger l’économie nationale et mettre le pays à l’abri d’une crise alimentaire, il s’en trouve des gens qui en font à leur tête. En effet, comme si de rien n’était, ils essaient, par tous les moyens, de convoyer des camions entiers vers des pays voisins, sans doute, dans l’espoir de se faire plus de sous. Cette manière de faire n’est ni plus ni moins que de la défiance ou de la bravade. Plus jamais ça !