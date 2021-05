Cinq fillettes âgées d’un à trois ans maximum, ont été victimes de mutilations génitales dans les villages de Kontigué et Koudoumbo dans la commune de Gourcy. C’était en début du mois en cours. Voyez-vous ? C’est dire qu’en dépit des compagnes de sensibilisation menées çà et là contre l’excision, certains continuent d’en faire à leur tête et ce, au nom de pseudo-valeurs culturelles dont eux seuls connaissent la portée. Tout en souhaitant que la rigueur de la loi soit appliquée à ces exciseuses des temps modernes, nous disons : plus jamais ça !