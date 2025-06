PLUS JAMAIS ÇA !

Les faits ont choqué plus d’un. Il s’agit, en effet, du drame survenu au secteur 10 de Bobo-Dioulasso où un artiste a été mortellement poignardé. De la narration des faits, il ressort que son bourreau, un jeune, lui réclamait la somme de 1 250 F CFA. C’est à n’y rien comprendre. Pourquoi ôter la vie à autrui pour une affaire aussi banale, à laquelle une solution aurait pu être trouvée le plus rapidement possible ? Franchement, il faut que les uns et les autres sachent raison garder, et qu’ils comprennent, une fois pour toutes, que la violence est mauvaise conseillère. Elle ne mène qu’aux remords. Plus jamais ça dans notre Cité !